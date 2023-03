Hilfe für die Ukraine? Wir sind neutral-solidarisch

In der Hoffnung, die Regierung in Schwierigkeiten zu bringen, hat sich die russlandfreundliche FPÖ in einer parlamentarischen Anfrage danach erkundigt, mit welchen Summen Österreich bisher die Ukraine unterstützt habe. Die Antwort von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ist ein neutral-solidarisches Meisterwerk. Man kann sie nämlich so oder so lesen: als wahnsinnig neutral oder wahnsinnig solidarisch.

Brunner erinnert daran, dass das Bundesheer an die Ukraine Tausende Schutzhelme und Splitterschutzwesten geliefert habe. Aber nur für den zivilen Bedarf. Brunner listet auf, ...