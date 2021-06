Zum ersten Mal seit dem Rücktritt von Parteichef Norbert Hofer tritt am Montag das Bundesparteipräsidium der FPÖ zusammen. Im Vorfeld gab es eine lebhafte Debatte pro und kontra Herbert Kickl. Doch wie der Tiroler Landesparteichef Markus Abwerzger am Sonntag so richtig sagte: Es kann gar keinen anderen Beschluss geben, als dass Kickl als neuer Parteichef designiert wird. Denn wer sollte es sonst werden?

Jeder andere, der FPÖ-Chef würde, bekäme es sofort mit Kickl zu tun. Kickl hat den ...