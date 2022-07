In der Hofburg sitzt jetzt der First Wahlkämpfer

In Sachen Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober haben sich dieser Tage zwei bemerkenswerte Dinge getan. Zum einen hat MFG-Präsidentschaftskandidat Michael Brunner die Forderung nach Legalisierung von Cannabis erhoben, was der Impfgegnerszene eine ganz neue Facette verleiht. Und zum anderen hat sich Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in den Chor jener eingereiht, die der Regierung Untätigkeit gegen die Teuerung und die drohende Energiekrise vorwerfen.

Van der Bellen tat dies mit Pauschalurteilen und Worten, die sich von jenen der Opposition kaum ...