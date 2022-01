Jahrelang hatte das Gesundheitsministerium Zeit gehabt, eine EU-Verordnung zu Gen-therapien umzusetzen. Wenn das bis Februar nicht passiert, riskiert Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren.

Es wird jetzt also eng, gleichzeitig ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt für eine Änderung in Gesetzen, in denen es um Gentechnik und Arzneimittel geht. Beides sind Reizwörter und beliebte Themen von Verschwörungserzählungen. Dass wieder einmal die Klickzahlen bei kursierenden Videos mit Falschinformationen durch die Decke gehen, verwundert leider nicht. Aber sie sind zunehmend ärgerlich und gefährlich, weil ...