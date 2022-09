In Tirol läuft alles wie auf Schienen in Richtung Schwarz-Rot

Wächst hier zusammen, was zusammengehört? Der neu gewählte Tiroler Landtag hat sich noch nicht einmal konstituiert, und schon sind die Stimmen unüberhörbar, die - vergesst Schwarz-Grün! - mit Nachdruck nach einer schwarz-roten Koalition rufen. Beispielsweise ließ sich am Mittwoch der gewichtige Landwirtschaftskammerpräsident in diesem Sinne vernehmen, ebenso der Arbeiterkammerpräsident. Der Wirtschaftskammerpräsident wiederum ließ verlauten, dass für ihn eine Koalition mit den Neos keinesfalls infrage käme. Auch die Teilorganisationen der ÖVP tendieren zu einer Kooperation ihrer Partei mit der SPÖ. Ebenso ...