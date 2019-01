Mit Aussagen an der Schnittstelle von Recht und Politik sollte man in Kickl-Zeiten wie diesen ja vorsichtig sein. Dennoch muss die Frage gestattet sein, was dem Europäischen Gerichtshof mit seinem Karfreitagsurteil eigentlich eingefallen ist. Denn mit Ausnahme von

einigen Arbeitsrechtlern und ein paar Leuten, die den Evangelischen den freien Karfreitag neidig waren, hatte niemand in Österreich jemals das geringste Problem mit der bisherigen Regelung. Ohne Not und mithilfe ihrer Allzweckwaffe Gleichheitsgrundsatz haben die europäischen Richter also ein Problem geschaffen, wo nie eines gewesen ist. Die Politik muss nun in eine Lösung Zeit investieren, die viel besser zur Beseitigung von echten Missständen eingesetzt würde.