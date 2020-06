Einblicke in die grüne Gedankenwelt gab am Wochenende Vizekanzler Werner Kogler in der "Kleinen Zeitung". Die Grünen stünden in der Koalition einer "gut geölten Maschine" gegenüber, das Umfeld von Kurz "versteht das Handwerk der Machtpolitik", sagte er im Interview. So ...