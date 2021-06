Die ÖVP warnt vor "Masseneinbürgerungen", die die "Mehrheitsverhältnisse im Land ändern". Die SPÖ wirft der ÖVP "Hysterie" und "Lügen" vor. Und die FPÖ wittert gar "Verrat an der Bevölkerung" und brandmarkt Rot und Grün als "Österreich-Abschaffer-Parteien".

Was ist passiert? Befinden wir uns mitten in einem Wahlkampf? Nein, auch wenn es so klingt. Das Ausländerthema lässt im Kleid der Staatsbürgerschaftsdebatte die Emotionen hochgehen wie eh und je. Auslöser: Die SPÖ will den Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft früher öffnen und ...