Warum sie so weit auseinanderstehen, wurden die Klubchefs von ÖVP und Grünen, Sigrid Maurer und August Wöginger, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz gefragt, bei der sie getrennt durch zwei Minister in etwa zehn Metern Entfernung Aufstellung genommen hatten. Ob das die zerklüftete Stimmung in der Koalition spiegle?

Keine Spur, versicherte Wöginger. Das liege nur daran, dass die Pressekonferenz im Kanzleramt stattfinde, wo eben die Regierungsmitglieder im Zentrum stünden. Hätte der Auftritt im Parlament stattgefunden, wären die Klubchefs in ...