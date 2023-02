Mangel an Solidarität ist keine Einbahnstraße

Österreich wird, wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Montag bekannt gab, keine ukrainischen Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2 ausbilden. Klar, kann man machen. Österreich hält bekanntlich seine Neutralität hoch, deren hervorragende Eigenschaft es ist, dass man sich hinter ihr verstecken kann, wenn's heikel wird. Dass selbst ein renommierter Verfassungsrechtler keinen Neutralitätsvorbehalt gegen ein allfälliges Training am Leopard hat, weil dieses auf entsprechenden EU-Beschlüssen beruht - geschenkt. Man darf davon ausgehen, dass die österreichische Haltung keinen Einfluss darauf haben wird, ob die ...