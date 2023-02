Österreich braucht einen großen Corona-Konvent. Aber keinen weiteren Untersuchungsausschuss.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker drängte am Wochenende in einem APA-Gespräch auf einen Untersuchungsausschuss zur Coronapandemie. Da kann man nur rufen: Bitte nicht! Bitte nicht ein weiteres Beschuldigungs- und Kriminalisierungsgremium, dessen wichtigste Aufgabe es ist, den politischen Gegner einzutunken und den Staatsanwalt mit Serienanzeigen wegen angeblichen oder tatsächlichen Fehlverhaltens der Auskunftspersonen zu beschäftigen. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse sind - zumindest in der hierzulande üblichen Vernaderungsform - denkbar ungeeignet, die Krise politisch aufzuarbeiten, die getroffenen Maßnahmen zu evaluieren und, das ist das Wichtigste: die richtigen ...