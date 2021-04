Die Osterweiterung ist ja eigentlich schon 16 coronafreie und ein doch eher coronabelastetes Jährchen her. Am 1. Mai 2004 traten die baltischen Staaten und früheren Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen sowie Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die frühere jugoslawische Teilrepublik Slowenien und die Mittelmeerstaaten Malta und Zypern der Europäischen Union bei - nicht ahnend, dass sich der Länderverein 16/17 Jahre später in Sachen Impfstoffbeschaffung doch eher ein wenig blamieren wird.

Der 6. April 2021 dürfte osterweiterungsmäßig vergleichsweise nicht ...