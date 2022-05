Persönliche Erklärung eines AK-Pflichtmitglieds

Mit der Ankündigung einer "persönlichen Erklärung" hatte Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl am Dienstag die halbe Republik in Aufruhr versetzt, gilt diese Floskel doch als Chiffre für den bevorstehenden Rücktritt. Am Mittwoch verkündete Anderl aber gottlob nicht ihren Rücktritt, sondern teilte mit, dass sie nach Absprache mit ihrer Familie 2024 (!) neuerlich als AK-Präsidentin kandidieren wird.

Der Stein, der den Österreichern bei Erhalt dieser Nachricht vom Herzen fiel, war als Erdbeben der Stärke 6,8 sogar noch in Australien messbar.

