Deftig geht es am Mittwoch in der heimischen Innenpolitik zu. Nein, diesmal nicht verbal. Die Regierungsspitze feiert das große Wiederaufsperren medienwirksam im Schweizerhaus im Wiener Prater. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), sein grüner Vizekanzler Werner Kogler, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und die grüne Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer werden dort, so darf man vermuten, zu Mittag eine traditionelle Schweinsstelze verzehren und sich vielleicht sogar einen Schluck Bier dazu gönnen. Wer schon einmal im Schweizerhaus war, der weiß: Ans Arbeiten wird nachher nicht mehr ...