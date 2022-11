Regierung und Opposition, eine kongeniale Paarung

Es stimmt schon: Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Weshalb die wachsende Demokratieverdrossenheit in erster Linie der Regierung, ihren Versäumnissen und Verfehlungen angelastet wird. Zu Recht, muss man gerade an einem Tag, an dem eine Ex-Ministerin mit einer Anklage wegen schweren Betrugs konfrontiert ist, sagen.

Andererseits muss man aber (ohne allzu sehr ins Anrüchige abzugleiten) auch feststellen, dass ein stinkender Fisch meist nicht nur am Kopf, sondern auch oben, unten, links und rechts stinkt. Womit wir bei ...