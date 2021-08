Zuletzt war es Bildungsminister Heinz Faßmann, der das fatale Wort in den Mund nahm: Das Wort von den Impfprivilegien. Und zwar sollen geimpfte Schüler das - laut Faßmann - "Privileg" haben, sich nicht mehr den ständigen Tests unterziehen zu müssen. Auch davon, dass Geimpfte das "Privileg" haben sollen, sich nicht länger an Reise-, Ausgangs- und sonstige Beschränkungen halten zu müssen, war in der Vergangenheit bereits die Rede und Schreibe. In diesem Zusammenhang ein dringender Appell: Ziehen wir das Wort aus ...