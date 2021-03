Nun haben also auch die Grünen ihren Fall von Postenschacher. Vizekanzler Werner Kogler machte seinen alten Freund, den langjährigen grünen Nationalratshaudegen Dieter Brosz, zum Abteilungsleiter im Sportministerium. Bestimmt war er der bestgeeignete Bewerber, wollen wir wetten? Dennoch ritt die SMS-Protokoll-geschädigte ÖVP Attacken in einer Schärfe gegen die Grünen, als gäbe es keinen Koalitionsvertrag. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, er entstammt der in puncto Postenschacher und Parteibuchwirtschaft seit Jahrzehnten auf Weltklasseniveau agierenden Wiener SPÖ, äußerte daraufhin sein Entsetzen über den "niveaulosen Krach" bei ...