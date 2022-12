Schattiger Platz an der Schlagzeilensonne

Der Platz in den Schlagzeilen ist für Politiker so etwas wie der Platz an der Sonne. Wie oft sie es dorthin schaffen, wird allmonatlich von der Austria Presse Agentur erhoben. Das Ergebnis für November: Der medial präsenteste Politiker Österreichs war im abgelaufenen Monat Bundeskanzler Karl Nehammer mit 495 Berichten in den Tageszeitungen, gefolgt von Innenminister Gerhard Karner mit 450 Nennungen und Klimaministerin Leonore Gewessler mit 414 Erwähnungen.

Was in der Medienpräsenzanalyse nicht erhoben wird, ist, ob der Platz ...