Drahtzieher des Ibiza-Videos, verbrecherischer Mallorca-Urlauber, Fälscher von FFP2-Masken. - Immer massiver werden die Anschuldigungen gegen Sebastian Kurz. Das Allerärgste, was ihm vorgeworfen wird, ist aber das "Projekt Ballhausplatz": Minutiös soll er die Machtübernahme in der ÖVP und dann auch in der Bundespolitik geplant haben. Mit planvollem Vorgehen machte er die ÖVP zur Mehrheitspartei und wurde Kanzler. Ja, ist das nicht ein Wahnsinn?

Ein Politiker, der nach Plan vorgeht und Erfolg hat, ist eindeutig rücktrittsreif. Oder - das ist ...