Sicherheitspolitik auf österreichisch: Im Schlafwagen durch die Weltgeschichte

Sicherheitspolitik in Österreich - das ist, wenn sogar eine inhaltlich unstrittige Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Selenskyj Peinlichkeiten auslöst. Die FPÖ, die gern als fünfte Kolonne des Herrn Putin in Erscheinung tritt, blieb der Veranstaltung fern, weil diese die Neutralität verletze. Was nichts anderes besagt, als dass der blaue Parlamentsklub das Neutralitätsgesetz nicht versteht oder nicht verstehen will. Bei der SPÖ wiederum ignorierte gut die Hälfte des Klubs die Selenskyj-Rede. Aus Protest gegen Nationalratspräsident Sobotka, wie gemunkelt wurde, weil dieser die ...