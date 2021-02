Zu Zeiten der k. u. k. Monarchie galt die Armee als die große Schweigerin, denn Heeresangehörige durften weder wählen noch sich politisch äußern. Heute dürfen sie selbstverständlich beides, wobei ein hoher Offizier zuletzt aber deutlich übers Ziel schoss. Er verbreitete im Zuge der Coronaproteste einen Spruch, den man durchaus als Drohung mit einem Militärputsch gegen die Regierung lesen konnte. In Reaktion darauf hat das Verteidigungsministerium "unerbetene öffentliche Meinungsäußerungen von Ressortangehörigen" per Erlass untersagt. Was wiederum die Opposition schockiert, die dadurch ...