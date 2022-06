Spaßparteien zeigen, wie ernst die Lage ist

Kennen Sie Dominik Wlazny? Nein? Aber Sie kennen vielleicht Marco Pogo. Der Musiker und Chef der Bierpartei hat sich spätestens bei der Wiener Wahl 2020 den Ruf eines humoristischen Politrebellen erarbeitet. Immerhin sitzt die Bierpartei mit elf Sitzen in Wiener Bezirksvertretungen und Pogo plant nun auch bei der Bundespräsidentschaftswahl anzutreten. Die notwendigen Unterstützungserklärungen will er mit Sprüchen wie "Ich stehe in der Mitte. Das ist auch der Platz an der Bar, wo man am nächsten zum Zapfhahn ist" schaffen. Das ...