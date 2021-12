Die Bekämpfung der Pandemie kann nur funktionieren, wenn die Maßnahmen der Regierung ein Minimum an Nachvollziehbarkeit aufweisen. Diese Binsenweisheit kommt in diesen Tagen arg unter die Räder. Welchen Sinn ergibt die jüngste Entscheidung, die Sperrstunde zu Silvester auf 22 Uhr vorzuverlegen? Abgesehen davon, dass die Gastronomen nun auf ihrer Ware sitzen bleiben, die sie im Vertrauen auf anderslautende, nur wenige Tage haltbare Verheißungen der Regierung bereits geordert haben: Sind Politik und Expertenstab tatsächlich so weltfremd zu glauben, dass die Menschen ...