SPÖ-Doppelspitze ? Warum alle Alarmglocke schrillten

Wir schreiben 2008. SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer ist nach eineinhalb Jahren Kanzlerschaft in einer völlig zerstrittenen Großen Koalition und wegen einer Fülle gebrochener Wahlversprechen politisch schwer angeschlagen. Neben ihm ist Werner Faymann groß geworden, der sich von den Ränken in der Koalition fern hält, stattdessen an seinem Ruf als rote Zukunftshoffnung bastelt und seine engen Verbindungen zum Wiener Zeitungsboulevard pflegt. Damals nennt man das noch nicht "Projekt Ballhausplatz", aber es läuft genau darauf hinaus.

Die Partei weiß, dass mit ...