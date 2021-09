Am Sonntag wurden exakt 1945 Österreicherinnen und Österreicher gegen Corona geimpft. Das ist der schwächste Stich-Tag seit Ende Jänner - also seit jener Zeit, als der Impfstoff Mangelware war und die Impfkampagne nicht und nicht in Fahrt kam. Auch jetzt kommt die Impfkampagne nicht und nicht in Fahrt, aber nicht, weil es zu wenig Impfstoff gibt - im Gegenteil, Österreich spendet gerade dem Iran eine Million liegen gebliebene Dosen von AstraZeneca. Sondern weil sich ein Teil der Mitbürger beharrlich der ...