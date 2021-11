Heute blicken wir in der losen Reihe "Was wurde eigentlich aus ...?" auf Heinz-Christian Strache. Der einstige FPÖ-Chef und Vizekanzler meldete sich am Dienstag mit einem ungewöhnlichen Aufruf aus der politischen Quarantäne zurück. Er bat seine Gefolgschaft um Spenden: "Ich bitte euch um eine persönliche Unterstützung, Hilfe und Spende, damit ich meine horrenden anwaltlichen Kosten zwecks notwendiger juristischer Verteidigung gegenüber den falschen und verleumderischen Anwürfen weiterhin sicherstellen kann", schrieb er auf seinen Social-Media-Kanälen. Ob sich die Anhängerschaft erinnert, dass sich ...