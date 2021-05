Man mag es fast nicht glauben, aber es gibt sie noch: Momente des parteiübergreifenden Konsenses, Debatten ohne Untergriffe. So geschehen am Mittwoch im Nationalrat.

Da ging es in einem der Tagesordnungspunkte um den Tierschutz. Genauer: Um das Tierschutzvolksbegehren, das von fast 420.000 Menschen unterstützt wurde, weshalb es mühelos die für die Behandlung im Nationalrat notwendige Hürde von 100.000 Unterschriften nahm. Nun war es so weit und Mandatare aller Parteien plus die einzige wilde Abgeordnete Philippa Strache bekannten sich ...