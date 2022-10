Transparenz und Korruptionsbekämpfung: Man sollte endlich tun, was Sebastian Kurz schon 2013 forderte

Die Koalition könnte sich bleibende Verdienste erwerben, würde sie mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses und der Schaffung eines gläsernen Staates ernst machen.

Klingt gut, was dieser begabte Jungpolitiker da sagte: Es müsse ein "gläserner Staat statt gläserner Bürger" geschaffen werden, weshalb dringend ein Informationsfreiheitsgesetz hermüsse. Das Amtsgeheimnis müsse beseitigt, volle Transparenz hergestellt werden. Alles, was aus Steuergeld finanziert wird, "muss offengelegt werden, bis auf den letzten Cent". So weit dieser begabte Jungpolitiker am 11. Februar 2013. Sein Name: Sebastian Kurz, der damals am Beginn seines rasanten Aufstiegs stand. Es ist eine bittere Pointe, dass der ebenso rasante Abstieg des Herrn Kurz von ...