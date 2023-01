Unbestrittene Thesen zu einem Land unserer Wahl

Für den digitalen Wahlhelfer zur Niederösterreich-Wahl wurden alle Thesen ausgeschieden, in deren Bewertung sich alle Parteien einig waren. Die ganze Welt rätselt nun, welche. Wir bringen die Thesen, über die parteien- und traisenüberschreitend Konsens besteht: "Johanna Mikl-Leitner hat mindestens zehn Ballkleider mehr als ihr Vorgänger Erwin Pröll" / "Das Landesstudio Niederösterreich wird in der funktionalen Gliederung der ÖVP offiziell nicht als siebte Teilorganisation der Partei geführt"/"Obwohl in der Bundesregierung nur halb so viele niederösterreichische ÖVPler sitzen wie in der nö. ...