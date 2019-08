"… denn das Schnitzel darf nicht zum Luxus werden." Diesen Satz postete SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner zum Thema Fleischkonsum und Nachhaltigkeit. Fast zeitgleich tauchten Fotos im Netz und in der Boulevardpresse auf, welche die Parteichefin beim Essen in einem Lokal in ...