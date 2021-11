"Transparenz" ist ein Modewort in der Politik. Alle sind dafür, umgesetzt wird sie nur selten. Wie ernst so mancher Volksvertreter das Thema aber nimmt, zeigt eine parlamentarische Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Christian Hafenecker zu der Aktenlieferung aus dem Finanzressort an den Ibiza-U-Ausschuss. Dabei geht es Hafenecker nicht um den Inhalt der Akten, sondern um deren Lagerung. Er wollte wissen, ob dazu "bauliche Maßnahmen an Gebäuden der Parlamentsdirektion durchgeführt werden mussten". Und? "Ja", antwortete Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Man habe aufgrund der hohen ...