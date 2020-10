Die Politik wird immer schneller. Früher, da tobte die Opposition am Tag nach der Budgetrede, was der Finanzminister da für einen Mist zusammengeredet habe, jetzt tut sie es schon am Tag davor. - Glücklich das Land, das mit einer solch vorausschauenden, seherischen Opposition gesegnet ist!

Besonders aufhorchen ließ SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried, indem er Budgetredner Gernot Blümel schon vor der Rede taxfrei zum inkompetentesten Finanzminister aller Zeiten erklärte. Über diese Einschätzung lässt sich trefflich streiten, zumal sich im Finanzministerium ...