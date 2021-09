Selbst der ausgeklügeltste Corona-Stufenplan kann sich offenbar schnell zum Treppenwitz verwandeln. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Nämlich spätestens dann, wenn die Regierenden nach stundenlangen Sitzungen und Absegnungen der Länder in ausführlichen Pressekonferenzen Maßnahmen verkünden. Maßnahmen, die allerdings niemand so recht kontrollieren will. So wie aktuell die FFP2-Masken-Pflicht für alle Ungeimpften im Handel. Der Handel will nicht, die Polizei kann angeblich nicht. Auch die Aufregung um eine Stigmatisierung der Ungeimpften war recht schnell entbrannt. Der Vorwurf vieler selbsternannter Querdenker: Zukünftig könne ...