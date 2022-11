Was hat sich da hinaufgeschraubt?

Zwar schnellen die Pensionskosten nun gewaltig in die Höhe, ÖGB und AK machen aber jetzt schon klar, dass es zu keiner Änderung im Pensionssystem kommen darf. Aus ihrer Sicht wird die ganze Debatte nur geführt, um "das gesetzliche Pensionsantrittsalter immer weiter hinaufzuschrauben".

Was die Arbeitnehmervertreter damit genau meinen? Schwer zu sagen, weil es ein gesetzliches Pensionsantrittsalter nicht gibt. Was es gibt, ist ein gesetzliches Pensionsalter, bei dem keine Änderung geplant ist; schlagend wird in den kommenden Jahren lediglich ...