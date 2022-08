Was ist eine Partei? - Und andere schwierige Fragen

Wo fängt eine Partei an? Eine gar nicht so einfache Frage. Das zeigt sich anhand des Covidfonds für Vereine, aus dem auch parteinahe Organisationen bedient wurden - auch wenn an Parteien und deren Vorfeldorganisationen eigentlich kein Geld hätte fließen dürfen.

Da argumentiert der oberösterreichische Seniorenbund, dass nicht die ÖVP-Vorfeldorganisation namens Seniorenbund rund 1,9 Millionen Euro bekommen habe, sondern der gleichnamige und auch sonst idente Verein. Die SPÖ verweist darauf, dass sich ja nur ihre parteinahen Vereine finanzielle Hilfe ...