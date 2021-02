Führt das Herunterfahren des öffentlichen Lebens zu einem Hinauffahren des privaten? Schließen sich bei einem Lockdown der Geschäfte, Schulen und Kulturbetriebe zum Ausgleich dafür die Herzen auf? Der Legende nach passiert das. Nach einem nächtlichen Stromausfall in New York im Jahr 1965 (oder war es 1977?) soll neun Monate später die Geburtenrate in der Stadt (die offenbar speziell in dieser Nacht niemals schlief) durch die Kreißsaaldecke gegangen sein.

Und wie ist das bei Corona? Amtlich wird man es ...