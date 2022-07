Was wird Karl Nehammer zu Viktor Orbán sagen?

Viktor Orbán hat sich am Wochenende im transsylvanischen Siebenbürgen wieder mal als EU-Draculissimus hervorgetan und mit rassistischen und europafeindlichen Sagern provoziert. Gebannt blickt die Welt nun auf Karl Nehammer, der nach weltbewegenden Begegnungen mit Selenskyj, Putin, Erdoğan und Thomas Stelzer am Donnerstag mit Orbán zum offiziellen Treffen in Wien zusammenkommt. Was wird Nehammer also zu Orbán sagen?

Nehammers Glück: Er kann auf einen großen Fundus stets passender und bewährter Zitate aus dem letzten halben Jahr zurückgreifen.

Unsere Favoriten: ...