Österreich mag bei der Digitalisierung in vielen Bereichen nachhinken, am 1. Mai war davon nicht viel zu bemerken. Die Parteien wichen in den virtuellen Raum aus - da ist ja auch viel mehr Platz. Die FPÖ, bei der es an der Spitze zwischen Norbert Hofer und Herbert Kickl eher eng hergeht, führte auch digital ihre Zwei-Firmen-Strategie weiter und machte sich im Internet doppelt breit.

Während Hofer in seiner digitalen Facebook-Ansprache selbst erlebte analoge Freuden des Schweißens, Lötens, Tischlerns ...