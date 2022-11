Wenn die Mitte von den Rändern her unter Druck gerät

Die Mitte ist der Platz, in der die Demokratie ihre Stärken ausspielen kann, von der Meinungsfreiheit bis zur sozialen Rundumversorgung. Wenn diese Mitte von den Rändern her unter Druck gerät, wenn auf der einen Seite Gruppen (hauptsächlich) migrantischen Ursprungs Innenstädte drangsalieren und auf der anderen Seite Rechtsextreme zum Halali blasen, wird's ungemütlich in der Demokratie. Jedes fünfte Mitglied der rechtsextremen Idenditären besitze legal eine Schusswaffe, haben die Behörden 2019 herausgefunden. Man fragt sich, wie solche Leute an eine legale Waffe ...