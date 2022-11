Wenn Neuwahlanträge zur Folklore verkommen

Das Spiel ist aus. - Mit dieser klassischen Begründung hat die FPÖ am Mittwoch im Nationalrat einen neuerlichen Misstrauensantrag gegen die Regierung gestellt. Der wievielte Neuwahl- oder Misstrauensantrag der Opposition es in dieser Legislaturperiode bereits war, lässt sich kaum noch feststellen. Es waren so viele, dass man sich an die einzelnen gar nicht mehr erinnern kann.

Was der Opposition zu denken geben sollte. Wenn ihre allerschärfste Waffe gegen die Regierung zur Alltäglichkeit abstumpft, dann stimmt etwas nicht. Was ...