Die Welt, so sagen viele, wird immer komplizierter. Auch auf die Politik trifft das zu. Die Grenzen zwischen rechts und links verschwimmen zunehmend. Das Schubladendenken ist veraltet. Wie kompliziert Politik mittlerweile tatsächlich sein kann, zeigte zuletzt die burgenländische SPÖ.

In einer Pressekonferenz zur Errichtung eines Flüchtlingsheims in Neuhaus am Klausenbach forderte die im Burgenland regierende SPÖ den Rücktritt von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Er sei in der Asylpolitik "mit der Situation völlig überfordert", erklärte Landesgeschäftsführer Roland Fürst. So ...