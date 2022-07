Wie der Juli im Parlament seinen Schrecken verlor

Die erste Juliwoche, das war früher die absolute Schreckenswoche der Innenpolitik. In den letzten Parlamentssitzungen vor der Sommerpause brannten den Abgeordneten regelmäßig die Sicherungen durch. Verantwortlich dafür war eine toxische Mischung: überladene Tagesordnungen, weil vor dem Sommer noch möglichst viel erledigt werden sollte; Sitzungen bis in die späte Nacht oder gar in die frühen Morgenstunden; die Julihitze in Wien; und die kühlen, nicht unbedingt antialkoholischen Getränke in der Cafeteria des Parlaments. - All das sorgte Jahr für Jahr verlässlich dafür, ...