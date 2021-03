Zunächst stimmte Wiens roter Bürgermeister in Gesprächen mit der Regierung strengeren Coronamaßnahmen zu. Dann sagte die SPÖ-Chefin, dass diese Maßnahmen viel zu wenig streng seien. Dann drohte der SPÖ-Parlamentsklub mit seinem Bundesrats-Veto, was zur Folge hätte, dass nicht einmal die vereinbarten mittelstrengen Maßnahmen wie geplant in Kraft treten können. Dann pfiff der rote burgenländische Landeshauptmann die Bundesräte seines Bundeslandes zurück, sodass die mittelstrengen Maßnahmen voraussichtlich doch eine Mehrheit in der Länderkammer kriegen werden. Kennen Sie sich noch aus? Wir auch ...