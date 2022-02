Was macht ein Land, in dem Pflegekräfte jetzt schon Mangelware sind? Jeder und jedem Interessierten einen roten Teppich ausrollen? Sie oder ihn bei der Hand nehmen und - je nach Lebenssituation - gezielt darüber informieren, was wo wie möglich wäre? Vielleicht sogar gemeinsam die passende Ausbildung suchen und auch während der Ausbildungszeit beratend zur Seite stehen?

Möchte man meinen. Stimmt aber leider nicht, wie die Direktorin der Diakonie auf Seite 3 schildert. Informationen aus einer Hand? Unabhängige Ansprechpartner? ...