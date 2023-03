Wie man sich in eine Koalition schimpft

Zwischen keinen Parteien in Österreich geht es derart hasserfüllt und böse zu wie zwischen ÖVP und FPÖ (wenn man die Wiener und die burgenländische SPÖ einmal beiseite lässt). Zuletzt warf die FPÖ der ÖVP unter anderem vor, sie habe das neue Parlamentsrestaurant an Parteigünstlinge verpachtet und der ÖVP-Finanzminister habe auf Steuerzahlers Kosten einen Geheimurlaub in Acapulco genossen. Am Dienstag befetzten sich die beiden Parteien in Sachen Neutralität.

Die FPÖ warf dem ÖVP-Nationalratspräsidenten vor, mit seiner "Privateinladung" an den ...