Zumindest zu Weihnachten ging's ohne die übliche Polemik

Der Kinderwunsch, dass jeden Tag Heiliger Abend sein möge, würde sich, in die Realität umgesetzt, spätestens zu Silvester als Albtraum erweisen. Und dennoch würde man sich mitunter wünschen, dass ein Stück Weihnachten hinübergerettet werden kann, etwa wenn man den Politikern lauscht, die allweihnachtlich in der ORF-Sendung "Licht ins Dunkel" auftreten. Zuversicht und Vertrauen könnten die Menschen haben, wenn sie sehen, was in den letzten Jahren geleistet wurde, erklärte da beispielsweise Bundeskanzler Karl Nehammer. Vizekanzler Werner Kogler rief angesichts der Krisenzeiten ...