Zweiter Landtagspräsident - ein Jackpot für Waldhäusl

Was wird eigentlich aus Gottfried Waldhäusl? Diese Frage soll nicht untergehen in der allgemeinen Aufregung um die Bildung der schwarz-blauen Arbeitsgemeinschaft im schönen Niederösterreich. Daher an dieser Stelle noch einmal: Der blaue Politiker, der als Asyllandesrat unter anderem dadurch von sich reden machte, dass er Gymnasiumskindern mit Migrationshintergrund ins Gesicht sagte, ohne sie wäre das Land besser dran, wird ins Amt des zweiten Landtagspräsidenten gehievt. Manche sagen, abgeschoben. Sein Gestaltungsspielraum wird jedenfalls stark beschränkt.

Das sieht Waldhäusl naturgemäß ...