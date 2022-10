Zwischen Staatsstreichgelüsten und Vulgärmarxismus: Links und rechts der Mitte sieht es düster aus

In der Mitte ist's eng geworden, neben den einstigen Großparteien SPÖ und ÖVP haben sich hier auch die Grünen und die Neos wohnlich eingerichtet. Was sich jenseits dieser Mitte, also an den Rändern, tut, ist indes einigermaßen bizarr. Die vier deklariert rechten Gegenkandidaten Alexander Van der Bellens überbieten einander mit ihren Ankündigungen, im Falle ihres Wahlsiegs sofort die Regierung zu feuern und/oder den Nationalrat nach Hause zu schicken - Austrofaschismus 2.0 sozusagen. Nicht besser sieht es links der Mitte aus, ...