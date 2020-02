GR-Wahlen in NÖ: Listenchef will von VP bezahlt worden sein

Jürgen Wahl, Chef einer Liste, die bei der Kommunalwahl in Amstetten am 26. Jänner den Einzug in den Gemeinderat verpasst hat, erhebt Vorwürfe gegen die ÖVP. Die wohl künftige Bürgermeister-Partei in der Stadt habe ihn bezahlt, damit er auf seiner - mittlerweile geschlossenen - Facebook-Seite Stimmung gegen die SPÖ mache, schrieb "NÖN online" am Montag. Die ÖVP dementiert.

Wahls Behauptungen seien unwahr, teilte die ÖVP Amstetten auf Anfrage mit. Ein Rechtsanwalt sei eingeschaltet, um die Vorwürfe zu prüfen. Laut "NÖN online" hat Wahl die Facebook-Seite "Muss das sein, liebes Amstetten" noch am Wahlabend geschlossen. Er behaupte, "monatlich einen dreistelligen Geldbetrag erhalten" zu haben, um Stimmung gegen die SPÖ zu machen. Im Wahlkampf seien manche Postings auf "Muss das sein, liebes Amstetten" sogar direkt von der ÖVP gekommen. "Ich habe viele dicke Ordner mit Beweisen zu Hause. Ich kann das alles belegen", wurde Wahl zitiert. Sollten die Vorwürfe des Listenchefs Jürgen Wahl in Amstetten stimmen, "ist das ein Polit-Skandal, der sich gewaschen hat", reagierte NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak (SPÖ). Es sei bekannt, dass sich die Landes- und die Stadt-ÖVP im Vorfeld der Gemeinderatswahl "besonders engagiert haben, um die Bezirkshauptstadt zu gewinnen". "Aber das, was jetzt Jürgen Wahl öffentlich geschildert hat, geht über alle akzeptablen Mittel weit hinaus", betonte Dworak. "Das wäre nicht nur extrem unsauber und unmoralisch, sondern schlicht ein Fall für den Staatsanwalt." Wahl soll seine Beweise auf den Tisch legen. Die Amstettener Stadt-ÖVP und die Landes-ÖVP forderte Dworak gleichzeitig auf, "klar Stellung zu beziehen". Aufklärung verlangte am Montag auch die Bundes-SPÖ. Geschäftsführer Christian Deutsch sieht in dem Vorfall nur die Spitze des Eisbergs". Er richtete die Aufforderung an ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, "unverzüglich zu den Dirty-Campaigning-Vorwürfen Stellung zu beziehen". Quelle: APA