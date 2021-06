Grabenwarter zieht nach Brandstetter-Rücktritt Schlussstrich

VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter will nach dem Rücktritt von Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) wegen dessen publik gewordener Chats mit dem suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek einen "Schlussstrich" unter die Causa ziehen. Er sei "erschrocken und bestürzt" über den Inhalt der Nachrichten gewesen, sagte er am Freitag im Ö1-Morgenjournal. Der Rücktritt Brandstetters ermögliche nun aber, wieder in die Zukunft schauen zu können.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT VfGH-Präsident will nach Brandstetter-Rücktritt Schlussstrich ziehen